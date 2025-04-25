Два жителя Белгородской области погибли при ударе дрона ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате удара украинского дрона по легковому автомобилю на участке автодороги Косилово—Почаево погибли два мирных жителя. Еще один человек получил ранения.

«Случилось самое страшное — двое мужчин погибли на месте до приезда бригады скорой помощи. Брат одного из погибших находился в той же машине, у него осколочные ранения грудной клетки, рук и ног. В тяжелом состоянии его доставляют в областную клиническую больницу»,— написал господин Гладков в своем Telegram-канале.

Он принес соболезнования родственникам погибших и добавил, что молится за спасение раненого мужчины. Возраст погибших не уточняется.

Екатерина Отрашкевич