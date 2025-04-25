Совет да совет

В Москве прошло первое пленарное заседание научно-экспертного совета Совбеза РФ под руководством Сергея Шойгу. Ключевой вопрос повестки был обозначен так: «Формирование архитектуры равной и неделимой безопасности: вызовы и возможности для Глобального Юга и Востока». По словам Сергея Шойгу, в условиях противостояния с Западом и укрепления незападных центров экономического роста и политического влияния развитие отношений с государствами Юга и Востока становится приоритетным направлением российской внешней политики. Выступивший с основным докладом директор Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Федор Войтоловский подкрепил важность работы в этом направлении статистикой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заседание научно-экспертного совета Совбеза РФ под руководством Сергея Шойгу (второй справа)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Заседание научно-экспертного совета Совбеза РФ под руководством Сергея Шойгу (второй справа)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Пленарное заседание научно-экспертного совета Совбеза прошло в пятницу на Старой площади. По приглашению секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу в мероприятии приняли участие представители самых разных структур — от Госдумы и Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства до госкорпорации развития ВЭБ.РФ, МГИМО, ВШЭ, Российского совета по международным делам и целого ряда других организаций. Научно-экспертный совет при СБ РФ был создан указом президента Владимира Путина в конце декабря прошлого года (он заменил собой ранее существовавший при СБ РФ научный совет) в целях научно-методологического и экспертно-аналитического обеспечения деятельности Совбеза. Его решения носят рекомендательный характер. Совет состоит из президиума (его возглавляет Сергей Шойгу) и десяти профильных комитетов. Первое заседание президиума прошло в январе.

Главная же тема повестки первого пленарного заседания совета звучала так: «Формирование архитектуры равной и неделимой безопасности: вызовы и возможности для государств Глобального Юга и Востока».

«Тема выбрана неслучайно,— заявил в ходе своего вступительного слова Сергей Шойгу.— Мир перестал был однополярным. Доминирование Запада уходит в прошлое. Россия, Китай, Индия, Бразилия, другие страны Глобального Юга и Востока становятся новыми центрами экономического роста и политического влияния».

Несмотря на это, как отметил Сергей Шойгу далее, «Запад продолжает действовать привычным путем санкционного давления, шантажа и угроз применения силы». «Против государств, проводящих независимую внутреннюю и внешнюю политику, задействуются противоправные методы вмешательства в их внутренние дела, провоцируются гуманитарные кризисы и вооруженные конфликты»,— продолжил Сергей Шойгу.

Необходимость противостоять внешнему давлению, угрозам и вызовам современности ставит, по его словам, перед Россией и странами Глобального Юга и Востока «крайнее важную задачу выработки механизмов обеспечения равной и неделимой безопасности для всех государств». Рост экономики, значительные энергетические, водные, продовольственные ресурсы, совокупный человеческий и технологический потенциал государств Глобального Юга и Востока становятся, как отметил он далее, основными факторами для укрепления их безопасности и становления в качестве самостоятельных центров многополярного мира. «Развитие сотрудничества с государствами Глобального Юга и Востока на основе взаимного уважения национальных интересов, традиций и ценностей, независимости и суверенитета государств является приоритетным направлением внешней политики России»,— констатировал секретарь Совбеза РФ.

Далее он передал слово для основного доклада директору Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук (ИМЭМО РАН) Федору Войтоловскому. Свое выступление он посвятил формированию полицентричного миропорядка, подробно рассмотрев тенденции последних лет в мировой экономике, торговле, энергетике, экологической и продовольственной безопасности.

Среди прочего эксперт отметил, что страны Запада перестают быть двигателями глобализации мировой экономики и лидерами глобального роста, их роль по-прежнему высока во многих сферах, но постепенно снижается относительно динамики новых лидеров.

Свой тезис Федор Войтоловский подкрепил расчетами ИМЭМО РАН, согласно которым к 2030 году Китай будет на первом месте по размеру ВВП, США — на втором, ЕС — на третьем, Индия — на четвертом и Россия — на пятом. К 2040 году ЕС и Индия, по прогнозу ИМЭМО, поменяются местами. При этом, как напомнил эксперт, уже сейчас страны БРИКС-10 обходят государства G7 по совокупным показателям ВВП.

Развивающиеся страны, как отметил Федор Войтоловский далее, будут в ближайшие десятилетия также и центрами демографического роста. Согласно медианному сценарию прогноза ООН, численность населения мира возрастет с 8,2 млрд человек в 2024 году до 9,7 млрд в 2050-м. Основной прирост придется, по словам эксперта, на страны Глобального Юга и Востока, что создаст предпосылки, с одной стороны, для усиления миграционных потоков (и это может грозить рисками для Глобального Севера), а с другой — для экономического роста, вызванного растущей потребительской активностью.

Отдельно Федор Войтоловский остановился на часто звучащей в последнее время теме редкоземельных металлов, которые, в частности, нужны для развития микроэлектроники. По запасам таких материалов, как показал он на слайде, тоже лидируют незападные страны — Китай, Вьетнам, Бразилия, Россия и Индия. Касаясь же запасов Украины, о которых говорят в связи с готовящейся сырьевой сделкой с США, директор ИМЭМО отметил, что эта тема вызывает у него много вопросов. Достоверных свежих данных о запасах Украины, по его словам, нет, есть советские, но они требуют обновления. По мнению докладчика, в этой истории больше политики, чем экономики.

Отдельный слайд в докладе Федора Войтоловского был посвящен росту военных расходов в мире. По мнению эксперта, их динамика говорит о том, что, «к сожалению, мы уже находимся в фазе новой гонки вооружений».

Траты на военные нужды активно наращивают как западные (в лидерах — США, Великобритания, Франция, Германия, Польша), так и незападные страны (Китай, Россия, Индия, Саудовская Аравия).

«Нам предстоит трудный период. В этом одновременно высококонкурентном и взаимозависимом мире нам необходимо будет выстраивать сбалансированную внешнюю политику и обеспечивать национальную безопасность во взаимодействии со всеми старыми и новыми центрами формирующегося полицентричного миропорядка»,— сказал эксперт в заключении.

Сергей Шойгу прокомментировал некоторые пункты доклада и, в частности, отметил, что гонка вооружений никогда не прекращалась, но подошла к новому этапу с появлением гиперзвукового оружия.

Далее прессу попросили покинуть зал, и дискуссия продолжилась в закрытом режиме.

27–29 мая в Москве под эгидой Совбеза РФ пройдет международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Участие в ней подтвердили уже более 100 делегатов, в основном как раз из стран Глобального Юга и Востока. В то же время ранее Сергей Шойгу в беседе с журналистами рассказал, что власти РФ впервые за долгое время пригласят на это ежегодное мероприятие и силовиков из США.

Елена Черненко