Более 40 тысяч свердловчан приняли участие в «Диктанте Победы»

В Свердловской области более 40 тыс. жителей приняли участие в международной акции «Диктант Победы» очно и онлайн, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Свердловской области Фото: Пресс-служба правительства Свердловской области

Главной площадкой акции стал Верхнепышминский музейный комплекс, где задания выполняли более 200 человек. Акция прошла и в Штабе общественной поддержки региона в Екатеринбурге, где вместе с активистами задания выполнял вице-губернатор Олег Чемезов.

«Значимость "Диктанта Победы" трудно переоценить. Это очередное обращение к нашей исторической памяти о героическом подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны»,— отметил господин Чемезов.

Участникам было предложено за 45 минут ответить на 25 вопросов, 20 из которых касались событий Великой Отечественной войны и специальной военной операции (СВО), а остальные пять — трудового подвига свердловчан в тылу.

Полина Щуцкая