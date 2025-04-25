В Ярославской области избраны председатели советов всех 16 муниципальных округов, образованных в результате реформы местной власти. Главами советов стали переизбравшиеся депутаты, бывшие чиновники, сотрудники муниципальных организаций и два бизнесмена. Выборы состоялись практически на безальтернативной основе, спикеры представляют «Единую Россию». В министерстве региональной политики региона считают, что одноуровневая система местной власти будет более эффективной, чем двухуровневая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выборы председателя совета Ярославского муниципального округа

Фото: Правительство Ярославской области Выборы председателя совета Ярославского муниципального округа

Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области завершилось формирование руководящих органов новых советов муниципальных округов, депутаты которых были избраны 6 апреля. Все 16 новых советов избрали своих председателей.

Напомним, новые советы были избраны в связи с муниципальной реформой и ликвидацией двухуровневой системы местной власти. Вместо муниципальных районов были созданы муниципальные округа (МО). Семь советов новых округов возглавили спикеры упраздненных советов муниципальных районов.

Свои посты сохранили Александр Шолин (Борисоглебский МО), Федор Новиков (Большесельский МО), Андрей Семенов (Некрасовский МО), Александр Голосов (Любимский МО), Евгений Петров (Мышкинский МО), Александр Малышев (Рыбинский МО), Галина Тихомирова (Даниловский МО).

В 9 округах избраны новые председатели. В некоторых из них представительные органы возглавили бывшие сотрудники исполнительной власти.

В двух случаях это бывшие главы районов — Николай Золотников (Ярославский МО) и Николай Белов (Пошехонский МО). В Ростовском округе спикером стал бывший первый заместитель главы администрации района Ахмет Хадзиев.

В двух округах посты спикеров получили главы упраздненных поселений. В Тутаевском МО местный совет возглавил бывший глава городского поселения Тутаев Сергей Ершов. Председателем думы Угличского муниципального округа стала Татьяна Малкова, много лет работавшая главой Улейминского сельского поселения.

Собрание представителей Некоузского МО возглавила директор МУК «Некоузский культурно-этнографический центр», в прошлом главред районной газеты Ольга Баскакова. В Гаврилов-Ямском районе председателем стала директор МУ Гаврилов-Ямский КЦСОН «Ветеран» Вера Пятницкая.

Совсем немного среди новых руководителей представителей бизнеса. Совет Первомайского муниципального округа возглавил гендиректор ООО «Сельхозпредприятие Юрьевское» Александр Чачин. Председателем совета Брейтовского муниципального округа стал индивидуальный предприниматель Иван Муранов.

Все спикеры местных советов представляют «Единую Россию», так как партия получила в этих органах абсолютное большинство. В частности, семь советов состоят исключительно из выдвиженцев «Единой России». Больше всего представителей других партий в совете Ярославского муниципального района — 2 от КПРФ и 1 от «Справедливой России», а также 1 самовыдвиженец. При этом представители других партий на пост председателя в Ярославском районе не претендовали, за Николая Золотникова депутаты проголосовали единогласно. В других округах конкуренция была формальной, отметил министр регионального развития, секретарь регионального отделения «Единой России» Евгений Чуркин. Он полагает, что новая система местной власти будет более эффективной.

«Она будет более эффективна в том смысле, что решения будут приниматься быстрее. Например, в Ярославском районе было восемь поселений и девять представительных органов. Сейчас один представительный орган на всю территорию. Для того, чтобы принять какое-то решение, достаточно собрать один раз коллег, а не девять. В этом плане все будет комфортнее, быстрее. И это уже работает»,— рассказал «Ъ-Ярославль» Евгений Чуркин.

Еще одним плюсом реформы станет синхронность выборов во всех муниципальных округах (до этого они проводились в разное время), что позволит сэкономить средства на проведение избирательных кампаний.

Теперь депутатам предстоит избрать глав новых муниципальных округов. По словам Евгения Чуркина, выборы пройдут с 9 по 20 июня, после чего реформа местного самоуправления в Ярославской области будет завершена.

Антон Голицын