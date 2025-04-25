Железнодорожники отправили спецтехнику и гуманитарный груз в зону специальной военной операции

25 апреля в Ярославле состоялась передача автомобильной техники и гуманитарного груза от Северной железной дороги для отправки в зону специальной военной операции. Железнодорожники подготовили 11 единиц техники — 10 грузопассажирских и грузовых автомобилей повышенной проходимости и 1 прицеп-баню. В течение 2023-2024 годов было передано 59 единиц техники. Ранее вся техника работала на предприятиях магистрали, затем была собрана, отремонтирована и полностью подготовлена к несению службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СЖД Фото: Пресс-служба СЖД

«2025 год для всей нашей страны особенный. Это Год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Железная дорога ведет постоянную работу по отбору и подготовке автомобилей для нужд фронта. Уверен, что техника обязательно поможет нашим солдатам в достижении всех целей специальной военной операции и общей победы!»,— сказал начальник СЖД Рашид Сайбаталов.

Помимо автомобилей передан гуманитарный груз с вещами первой необходимости для военных, собранный работниками Северной магистрали. Наборы состоят из продуктов долгого хранения, медицины, инструментов, одежды и др. На дороге регулярно проходят благотворительные акции, и железнодорожники активно принимают в них участие. За последние годы в зону СВО было отправлено более 20-ти тонн гуманитарной помощи.

На мероприятии также состоялось награждение волонтеров и сотрудников магистрали, которые внесли личный вклад в оказание помощи бойцам и мирному населению в зоне специальной военной операции. Воспитанники Ярославской детской железной дороги передали письма и открытки для воинов со словами поддержки и благодарности.

ОАО «РЖД» — филиал Северная железная дорога