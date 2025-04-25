В Набережных Челнах супружескую пару Сергея и Татьяны Решетовых обвиняют в хищении 1,2 млрд руб. под видом купли-продажи рыбы и морепродуктов. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Супругов из Татарстана обвиняют в хищении 1,2 млрд инвестиций в торговлю рыбой

Фото: Пресс-служба генеральной прокуратуры России Супругов из Татарстана обвиняют в хищении 1,2 млрд инвестиций в торговлю рыбой

Фото: Пресс-служба генеральной прокуратуры России

Следствие установило, что с 2017 по 2023 год обвиняемые под предлогом развития бизнеса в сфере оптовой купли-продажи рыбы и морепродуктов убедили 332 человека инвестировать средства, включая кредитные деньги.

Для придания видимости успешности бизнеса они построили загородный клуб «Green Park» на похищенные средства. Кроме того, Решетова незаконно получила 9,1 млн руб. государственной субсидии по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства», которые были перенаправлены на погашение долгов с использованием поддельных платежных документов.

В рамках мер обеспечения сохранности имущества арестованы активы обвиняемых, включая загородный клуб, транспортные средства и банковские счета.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Артём Дергунов