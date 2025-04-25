Отели AZIMUT перейдут на систему бронирования Vasta Hotels

С 28 апреля 2025 года гостиничные объекты, ранее работавшие под брендом AZIMUT на горном курорте «Роза Хутор», перейдут на прямую систему бронирования управляющей компании Vasta Hotels. Изменения коснутся трех отелей, которые после ребрендинга продолжат деятельность под новыми названиями, сообщает пресс-служба «Розы Хутор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Роза Хутор» Фото: «Роза Хутор»

Объект AZIMUT Парк Отель Фристайл будет переименован в «Фристайл Роза Хутор» категории 3 звезды. «Апартаменты Вальсет Центр, Премиум от AZIMUT» и «Апартаменты Вальсет Спорт от AZIMUT» получат названия «Апартаменты Вальсет Центр, Премиум Роза Хутор» (4 звезды) и «Апартаменты Вальсет Спорт Роза Хутор» (3 звезды) соответственно. Все бронирования, ранее оформленные на сайте AZIMUT, будут сохранены. Гостиницы сохранят действующий уровень сервиса и программу привилегий для постоянных клиентов.

С переходом на систему бронирования Vasta Hotels гостям будут доступны расширенные возможности персонализации услуг, а также участие в программе лояльности. Оформление размещения будет возможно как через официальный сайт курорта, так и через агрегаторы, туроператоров и агентства.

Отель «Фристайл Роза Хутор» на 174 номера был построен в 2012 году и является частью олимпийского наследия Сочи. Объект расположен в Роза Долине на берегу Мзымты, недалеко от канатных дорог. В инфраструктуру входят конференц-залы, что делает отель площадкой для проведения деловых мероприятий.

В 2024 году в отеле была завершена реновация общественных зон, до 2026 года планируется обновление номерного фонда и других гостиничных пространств. В предстоящий летний сезон управляющая компания сосредоточит усилия на развитии семейного и детского формата отдыха, предлагая дополнительные сервисы.

Вячеслав Рыжков