Отели Azimut на курорте «Роза Хутор» перейдут на новую систему бронирования

С 28 апреля 2025 года гостиницы Azimut на горнолыжном курорте «Роза Хутор» будут работать под новыми брендами и перейдут на прямую систему бронирования от управляющей компании Vasta Hotels. Об этом сообщает пресс-служба курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Роза Хутор» Фото: пресс-служба «Роза Хутор»

Изменения затронут три гостиничных объекта. Azimut Парк Отель Фристайл будет переименован в «Фристайл Роза Хутор» 3*, а «Апартаменты Вальсет Центр, Премиум от Azimut» 4* и «Апартаменты Вальсет Спорт от Azimut» 3* станут «Апартаментами Вальсет Центр, Премиум Роза Хутор» 4* и «Апартаментами Вальсет Спорт Роза Хутор» 3* соответственно.

Бронирование будет доступно на сайте курорта «Роза Хутор», а также через агрегаторы и туристические агентства. Все существующие бронирования на сайте Azimut останутся в силе, и отель сохранит текущие услуги для постоянных клиентов.

Отель «Фристайл Роза Хутор» 3* с 174 номерами является объектом олимпийского наследия Сочи-2014 и был построен в 2012 году. Он расположен на берегу реки Мзымта в Роза Долине.

Мария Удовик