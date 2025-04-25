В Тунгокоченском округе Забайкалья горят леса на площади 157 тыс. га

В Тунгокоченском округе Забайкальского края площадь природных пожаров достигла 157 тыс. га, сообщило региональное минприроды. В тушении 11 пожаров в округе задействованы 600 человек и 50 единиц техники. За сутки им удалось локализовать один пожар на площади 1 тыс. га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

22 апреля в минприроды сообщали, что всего в Забайкалье сотрудники МЧС тушат 43 пожара на площади 149 тыс. га. Тогда возгорания фиксировались в девяти районах края: Могочинском, Балейском, Газимуро-Заводском, Тунгокоченском, Чернышевском, Читинском округах и Шилкинском, Сретенском и Карымском. Общее число пожарных, привлеченных к тушению, составляло 1584 человека. 24 апреля МЧС сообщило о переброске в регион аэромобильных группировок из Хабаровска и Красноярска. В составе каждой из них было по 50 пожарных.

С 7 апреля в Забайкалье действовал региональный режим ЧС. 23 апреля в Рослесхозе сообщили о введении федерального режима ЧС. Там отметили, что решение принято правкомиссией по предложению губернатора Александра Осипова. Сам господин Осипов о введении федерального режима ЧС не сообщал.

Полина Мотызлевская