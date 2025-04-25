В центре Нижнего Новгорода ограничат движение для репетиции парада Победы

В Нижегородском районе Нижнего Новгорода ограничат движение по центральным улицам в связи с репетицией парада Победы. Временный запрет на проезд транспорта введут на 11 дорожных участках с 00:01 до 14:00 29 апреля, 2, 5 и 7 мая, сообщили в мэрии.

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Частично будут перекрыты площадь Минина и Пожарского (от памятника Чкалову до улицы Большой Покровской), улицы Ульянова, Варварская, Минина, Алексеевская (от площади Минина до улицы Пискунова), Широкая (от Нижневолжской набережной до Зеленского съезда), Зеленский съезд (от площади Минина до улицы Широкой). И набережные Верхневолжская (от площади Минина до площади Сенной), Нижневолжская (от Благовещенской площади до Казанского съезда), Гребного канала (от Казанского съезда до улицы Слобода Печеры, 112А). Также полностью перекроют Георгиевский съезд.

Кроме того, с 16:00 26 апреля до 22:00 8 мая и 03:00 10 мая до 18:00 15 мая движение транспорта ограничат на парковке на Нижневолжской набережной слева от памятника «Катер Герой» в районе Чкаловской лестницы.

С 09:00 6 мая до 22:00 8 мая будет запрещена парковка по Нижневолжской набережной справа от памятника «Катер Герой» в районе Чкаловской лестницы.

На время ограничений изменятся маршруты общественного транспорта. Водителям рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Анастасия Титова