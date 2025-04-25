В Ижевске бывшего сотрудника Росгвардии осудили за мошенничество

Бывшего сотрудника управления Росгвардии по Удмуртии признали виновным в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Суд установил, что фигурант не зарегистрировал право собственности на дом в Ижевске и, скрыв эту информацию, подал заявление на жилищную субсидию. В результате он незаконно получил единовременную социальную выплату из бюджета в размере более 5 млн руб.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.