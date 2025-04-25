«Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-3 лучших дебетовых карт с максимальным кешбэком

Карта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в Топ-3 апрельского рейтинга (2 место) лучших дебетовых карт с максимальным кешбэком, по версии портала Выберу.ру. В рейтинге рассматривались предложения крупнейших российских банков из Топ-100 по активам (на 01.03.2025 г).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ru.freepik.com Фото: ru.freepik.com

Аналитики портала при составлении рейтинга учитывали такие ключевые параметры как величина кешбэка в программе лояльности банка и у партнёров, условия обмена бонусов на рубли и максимальная сумма лимита в рублях, которую можно получить за месяц, размер процентов на остаток и порядок их начисления, стоимость выпуска и обслуживания карты, условия перевода средств в другие банки и снятия наличных, а также дополнительные возможности — доставку, онлайн-оформление и ряд других параметров.

«Прибыль» — флагманский карточный продукт Банка Уралсиб, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности — кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайтеПАО «БАНК УРАЛСИБ».

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

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