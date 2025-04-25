Удмуртия представила туристический потенциал в Китае

Удмуртия вошла в число 16 регионов РФ, принимающих участие в выставке выездного туризма China Outbound Travel Tourism Market в Пекине, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. Мероприятие продлится с 24 по 26 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Мы впервые исследуем китайский туристический рынок. Презентуем ключевые туристические бренды – Чайковский и Калашников, удивляем яркой этникой. Китайских туристов привлекает самобытная культура удмуртского народа и все, что связано с гастрономией: это и “пельменные” маршруты, и гастрономические фестивали, а также активный отдых на природе»,— подчеркнула министр по туризму Удмуртии Юлия Бадаш.

Для участия в выставке республика прошла отбор Центра стратегических разработок, который с 2024 года работает над продвижением российских регионов под брендом Discover Russia. Посетители тематического стенда интересуются маршрутами и туристическими брендами республики, включая гастрономию.