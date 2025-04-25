Власти Ставрополья после представления прокурора навели порядок в ООПТ

Власти Ставрополья после представления краевого прокурора о приведении в порядок особо охраняемых природных территорий (ООПТ) утвердили границы 37 охранных зон памятников природы регионального значения в районе Кавминвод и ликвидировали все выявленные на них свалки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

Как ранее выяснили сотрудники прокураты, в нарушение требований закона краевое министерство природных ресурсов ненадлежащим образом вело региональный кадастр охраняемых территорий, и не размещали сведения кадастра на своем сайте. Кроме того, ведомством не были разработаны и утверждены положения и границы охранных зон всех памятников природы региона Кавказских Минеральных Вод. Не было принято мер для организации туризма, безопасного для уникальных природных компонентов района. В частности, не были созданы маршруты для туристов, не были оборудованы специальные места для отдыха, не установлены информационные аншлаги о режиме особой охраны памятников природы, о запрете проезда по их территории транспорта.

Массовые мероприятия, которые проводились на территориях заказников и памятников природы и в которых поучаствовало более 12,5 тыс. человек, были согласованы региональным минприроды без оценки возможного негативного влияния на заповедные земли. Вместе с тем в пределах ряда памятников природы прокуроры натолкнулись на свалки мусора и следы автомобильных шин. Проверкой охвачено 40 особо охраняемых природных территорий региона Кавминвод на площади более 25 тыс. га. В итоге сотрудники прокуратуры пришли к выводу, что выявленные нарушения могут статья причиной повреждения, а в некоторых случаях и уничтожения уникальных природных компонентов одного из важнейших курортного региона страны.

В связи с этим министру природных ресурсов края, главам Пятигорска, Лермонтова, Минераловодского округа, а также начальнику дирекции охраняемых территорий были внесены прокурорские представления. Итогом их рассмотрения и стало устранение выявленных нарушений закона.

Как рассказал «Ъ-Кавказ» источник в правоохранительных структурах региона, эту работу органы исполнительной власти края и соответствующих муниципалитетов должны были провести еще несколько лет назад. В 2022 году прокуратура обязала их сделать это через суд. Однако все это время решение проблемы откладывалось из-за нехватки финансирования ввиду возникновения непредвиденных бюджетных расходов. Добиться частичного выполнения судебного акта удалось только сейчас, после принятия очередной меры прокурорского реагирования. Краевая прокуратура намерена довести исполнение решения до конца.

Михаил Волкодав