Власти Ставрополья после представления прокурора навели порядок в ООПТ
Эту работу они несколько лет откладывали из-за нехватки денег
Власти Ставрополья после представления краевого прокурора о приведении в порядок особо охраняемых природных территорий (ООПТ) утвердили границы 37 охранных зон памятников природы регионального значения в районе Кавминвод и ликвидировали все выявленные на них свалки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края
Как ранее выяснили сотрудники прокураты, в нарушение требований закона краевое министерство природных ресурсов ненадлежащим образом вело региональный кадастр охраняемых территорий, и не размещали сведения кадастра на своем сайте. Кроме того, ведомством не были разработаны и утверждены положения и границы охранных зон всех памятников природы региона Кавказских Минеральных Вод. Не было принято мер для организации туризма, безопасного для уникальных природных компонентов района. В частности, не были созданы маршруты для туристов, не были оборудованы специальные места для отдыха, не установлены информационные аншлаги о режиме особой охраны памятников природы, о запрете проезда по их территории транспорта.
Массовые мероприятия, которые проводились на территориях заказников и памятников природы и в которых поучаствовало более 12,5 тыс. человек, были согласованы региональным минприроды без оценки возможного негативного влияния на заповедные земли. Вместе с тем в пределах ряда памятников природы прокуроры натолкнулись на свалки мусора и следы автомобильных шин. Проверкой охвачено 40 особо охраняемых природных территорий региона Кавминвод на площади более 25 тыс. га. В итоге сотрудники прокуратуры пришли к выводу, что выявленные нарушения могут статья причиной повреждения, а в некоторых случаях и уничтожения уникальных природных компонентов одного из важнейших курортного региона страны.
В связи с этим министру природных ресурсов края, главам Пятигорска, Лермонтова, Минераловодского округа, а также начальнику дирекции охраняемых территорий были внесены прокурорские представления. Итогом их рассмотрения и стало устранение выявленных нарушений закона.
Как рассказал «Ъ-Кавказ» источник в правоохранительных структурах региона, эту работу органы исполнительной власти края и соответствующих муниципалитетов должны были провести еще несколько лет назад. В 2022 году прокуратура обязала их сделать это через суд. Однако все это время решение проблемы откладывалось из-за нехватки финансирования ввиду возникновения непредвиденных бюджетных расходов. Добиться частичного выполнения судебного акта удалось только сейчас, после принятия очередной меры прокурорского реагирования. Краевая прокуратура намерена довести исполнение решения до конца.