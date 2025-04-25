Две уфимские юрфирмы попали в рейтинг «Ъ»

В ежегодный рейтинг лучших юридических компаний, составляемый «Ъ», попали юридические компании из Уфы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В разделе рейтинга «Лучшие отраслевые практики: региональный рейтинг» указаны коллегия адвокатов «АртЛекс» и судебное агентство «Барристер». В номинациях «Здравоохранение: консультирование и споры» и «Производство и промышленность» среди лучших оказались обе компании.

«Барристер» также попал в номинации «Производство и промышленность: споры» и «Строительство и недвижимость: споры».

Коллегия адвокатов «АртЛекс» отмечена разделе рейтинга «Лучшие юридические практики: региональный рейтинг» по номинациям «Банкротство», «Налоговое право (разрешение споров с ФНС)», «Налоговое право (консультирование по налоговому законодательству)».

В индивидуальном рейтинге региональных юристов в номинации «Антимонопольное право» значится партнер, адвокат антимонопольной и контрактной практики коллегии адвокатов «АртЛекс» Гузель Фахрутдинова.

Юрист и управляющий партнер судебного агентства «Барристер» Артур Ахметшин и Айдар Муллануров отмечены в номинации «Банкротство». В ту же номинацию вошел в рейтинг руководитель банкротной практики «АртЛекс» Вадим Габбасов.

Партнер коллегии «АртЛекс», адвокат публично-правовой практики Булат Зиакаев и представитель «Барристера» Айдар Муллануров стали одними из лучших в номинации «Здравоохранение и фармацевтика».

Господин Зиакаев также упомянут в номинации «Уголовное право: экономические преступления», а господин Муллануров — в номинациях «Производство и промышленность», «Сельское хозяйство» и «Строительство и недвижимость».

В число лучших юристов в номинациях «Налогообложение: споры» и «Налогообложение: консультирование» вошла адвокат, руководитель публично-правовой практики «АртЛекса» Гузель Мухамадеева.

Булат Баширов