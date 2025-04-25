В Екатеринбурге отрылась выставка чугунного литья «Неизвестная Куса»

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ) открылась выставка художественного литья из чугуна «Неизвестная Куса», в которой представлена продукция Кусинского литейного завода (Челябинская область).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Неизвестная Куса»

Фото: Полина Клейн Выставка «Неизвестная Куса»

Фото: Полина Клейн

Как отметили организаторы, это первая специализированная крупная выставка кусинского художественного литья из чугуна, которое на протяжении всего своего существования оставалось в тени более известного каслинского. «Наш проект призван исправить эту ситуацию и в полной мере раскрыть удивительный мир кусинского литья»,— пояснила заместитель директора по выставкам ЕМИИ Екатерина Затеева. По ее словам, кусинское литье отличается от каслинского модельным рядом.

Кусинский завод Златоустовского горного округа Уфимской губернии был основан в 1778 году как чугунолитейный и железоделательный. Находился под казенным управлением. Первые образцы художественного литья были созданы в 1883 году. К началу XX века в прейскурантах значилось уже 423 наименования отливок. В советскую эпоху с Кусинским заводом сотрудничали такие известные скульпторы, как Ян Верич, Андрей Марц, Константин Глинтерник. Кусинский завод прекратил производство художественного литья в 2004 году.

На выставке представлено несколько десятков произведений из чугуна: шашки, посуда, шкатулки, мольберты, пепельницы. В проекте приняли участие музеи Челябинской области и частные коллекционеры.

Выставка «Неизвестная Куса» будет работать до 29 июня.

Полина Клейн