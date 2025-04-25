В Татарстане на трассе задержали курганских курьеров с 3 кг наркотиков

Полицейские Татарстана на трассе М-12 «Восток» остановили автомобиль двух наркокурьеров из Кургана, перевозивших более 3 кг запрещенного вещества. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

При осмотре автомобиля в обшивке задней двери нашли тайник с 10 свертками гашиша общим весом около 3 кг и 1,17 г сильнодействующего вещества прегабалина.

Задержанные забрали наркотики из Санкт-Петербурга и планировали отвезти в Курган для дальнейшего сбыта их сообщниками.

Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Мужчин заключили под стражу.

Дарья Сайфиева