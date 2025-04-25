Мошенник под видом сотрудника спецслужб похитил у нижегородцев 15 млн рублей

В Нижегородской области аферист под видом сотрудника спецслужб похитил у предпринимателей 15 млн руб. Он утверждал, что собирает средства для создания спецподразделения.

Чтобы убедить предпринимателей, что он действительно имеет отношения к силовым ведомствам, мошенник проводил мнимые совещания и организовывал «тренировочные» стрельбы в стрелковом клубе.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый арестован. Свою вину он признал частично.

Андрей Репин