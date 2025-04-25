Подозреваемый в заказных убийствах в Нефтекумске предстанет перед судом

На Ставрополье завершено расследование уголовного дела в отношении исполнителя заказных убийств двух руководителей аграрных фирм, совершенных в 2013 году в Нефтекумске. Злоумышленники с помощью взрывчатки устраняли своих жертв, сообщают в краевом СУ СК.

По версии следствия, в начале 2012 года к жителю Нефтекумского района обратился знакомый с предложением за вознаграждение в 2 млн руб. помочь в устранении председателя сельскохозяйственного производственного кооператива и одного из депутатов муниципального Совета Нефтекумского района.

Для выполнения заказа мужчина привлек родственника и приятеля, которые приобрели два самодельных взрывных устройства за 1 млн руб. 12 июня 2013 года злоумышленники прикрепили взрывной механизм к автомобилю председателя колхоза. После того как тот сел в машину, произошел взрыв. От полученных травм потерпевший скончался в больнице.

30 ноября 2013 года на территории администрации Нефтекумского района был подорван автомобиль депутата муниципального округа, который также погиб от полученных ранений.

После преступлений двоих исполнителей задержали, и в 2016 году в отношении них вынесли обвинительный приговор. Однако одному из соучастников удалось скрыться, и его объявили в розыск.

В результате совместной работы следователей СК России и оперативных сотрудников местонахождение обвиняемого удалось установить. Мужчину задержали на территории соседней республики и доставили к следователю. Задержанный полностью признал вину.

58-летнему фигуранту предъявлено обвинение в совершении убийства двух и более лиц общеопасным способом по найму, умышленном уничтожении чужого имущества путем взрыва, а также незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору.

Николай Аксенов