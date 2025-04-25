Юрий Слюсарь оценил работу команды Василия Голубева

В законодательном собрании Ростовской области врио губернатора Юрий Слюсарь, представил сегодня, 25 апреля, отчет о деятельности областного правительства за 2024 год. На заседании присутствовал и сенатор Василий Голубев, к которому отчет нового руководителя региона имел непосредственное отношение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Юрий Слюсарь, осознавая необычность сложившейся ситуации, акцентировал на этом внимание.

«Я так отчитался, даже фильм с моим участием вы могли посмотреть. Но в значительной степени это, конечно, результаты работы Василия Юрьевича и той команды, которую он возглавлял. И те результаты, которые достигнуты, Василий Юрьевич, это ваши результаты»,— подвел итог своего выступления глава региона.

Напомним, что Юрий Слюсарь занял пост врио губернатора в день народного единства 4 ноября 2024 года, после того, как экс-губернатор Василий Голубев добровольно ушел в отставку.

Валентина Любашенко