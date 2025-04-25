275 тысяч тонн молока произвели за первый квартал 2025 года в Удмуртии

По итогам первого квартала 2025 года хозяйства Удмуртии произвели 275 тысяч тонн молока, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. Это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В этом году на поддержку агропромышленного комплекса региона выделено более 3,3 млрд руб. Министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Михаил Юдин сообщил, что до 1 мая будет распределено 766 млн руб. на поддержку производства молока, а в мае начнется прием заявок на субсидии для поддержки племенного маточного поголовья.

На сегодняшний день поголовье крупного рогатого скота в республике составляет более 336 тыс. голов, из них 136,6 тыс. коров. Лидерами по производству молока стали хозяйства Вавожского района с 31 тыс. т, за ними следуют Шарканский район с 25,8 тыс. т и Воткинский район с 18,7 тыс. т.