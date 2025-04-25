В Ижевске зажгли Вечный огонь в честь 80-летия Победы

25 апреля в Ижевске у Монумента боевой и трудовой славы состоялась торжественная церемония зажжения Вечного огня, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. Мероприятие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В церемонии принял участие глава Удмуртии Александр Бречалов, который отметил важность сохранения памяти о павших героях. «На фронт из Удмуртии за годы Великой Отечественной войны ушли почти 400 тыс. жителей, из них более 130 тыс. отдали жизни за Родину. Сегодня мы зажжем в их честь Вечный огонь как дань уважения их подвигу и напоминание о цене Победы»,— подчеркнул господин Бречалов.

Право зажечь Вечный огонь было предоставлено ветерану Великой Отечественной войны Ивану Татаркину, который проходил службу в 531-м истребительном авиационном полку, заряжал пушки на самолете-истребителе Як-5, а также школьникам Никите Щелчкову и Илье Юхнину, правнукам участников войны.