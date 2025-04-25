Ростовская адвокатская коллегия вошла в список лидеров рынка юридических услуг
Издательский дом «Коммерсантъ» провел церемонию награждения лидеров юридического рейтинга «Ъ». Мероприятие прошло 23 апреля в отеле Four Seasons Moscow.
Команда РОКА «Советник»: Ирина Антюфеева, Станислав Батманов, Екатерина Заболоцкая, Константин Cтепанов, Анна Воронцова, Мария Столповских
Фото: РОКА «Советник»
В число участников ежегодного исследования «Лидеры рынка юридических услуг России», подготовленного ИД «Коммерсантъ», вошла ростовская коллегия адвокатов «Советник». В рамках рейтинга, который оценивает как юридические фирмы, так и отдельных специалистов, РОКА «Советник» представлена сразу в семи номинациях, а в индивидуальном зачете включены семь представителей коллегии, следует из данных рейтинга.
Согласно опубликованным данным, среди лучших отраслевых практик «Советник» получил признание в сферах арбитражного судопроизводства (разрешение коммерческих и корпоративных споров), корпоративного права (сделки по слиянию и поглощению российских активов), уголовного права (экономические и должностные преступления), а также в консультировании и разрешении споров в сельском хозяйстве и сфере строительства и недвижимости.
Возглавило рейтинг «Ъ» в номинации «Разрешение коммерческих споров: HIGH-END» адвокатское Бюро ЕПАМ. На втором и третьем местах расположились соответственно Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры (Москва) и АЛРУД (Москва).