Прообраз современного университета — это монастырское подворье

В 2021 году Владимир Путин поручил правительству создать в различных регионах страны сеть современных кампусов мирового уровня в рамках нацпроекта «Наука и университеты». До 2036 года по национальному проекту «Наука и университеты» планируется возвести сеть из 40 таких городков, которые станут не только образовательными, но и технологическими и культурными центрами регионов. Однако для нашей страны само понятие кампуса пока остается относительно новым и малоизвестным. Как так сложилось и почему государство уделяет такое большое внимание строительству кампусов?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кампус Дальневосточного федерального университета (ДФУ)

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Кампус Дальневосточного федерального университета (ДФУ)

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Эволюция кампусов: от двора гимнасия до «города в городе»

Широко известно, что слово «кампус» (от лат. campus — «поле, открытое пространство») впервые использовали в XVII веке в Принстонском университете, описывая территорию, удаленную от городской суеты и окруженную природным ландшафтом. Со временем кампус стал обозначать весь университетский комплекс: учебные корпуса, библиотеки, лаборатории, общежития и спортивные сооружения.

Однако корни университетских городков уходят глубоко в историю — еще в античность. Первые прототипы кампусов возникли в Древней Греции (Академия Платона, Ликей или Лицей Аристотеля), где на базе гимнасиев возникли образовательные площадки, окруженные местами для обучения и дискуссий. Другим ярким примером древних образовательных центров был знаменитый Александрийский Мусейон — прообраз современного кампуса, объединявший в едином комплексе помещения для учебы, научных исследований, библиотеки и внутренний двор для общения и дискуссий. Само слово «мусейон» (от греч. mouseion — «храм муз») означало место, посвященное наукам и искусствам, где ученые могли не только сохранять, но и создавать новые знания.

Однако точку отсчета для развития современных университетов надо искать в Средних веках. Университеты начали появляться в форме корпоративных сообществ, первоначально не имея собственной инфраструктуры. Болонский университет, первое учебное заведение в Европе, еще не располагал единой территорией для студентов и преподавателей, здания института были разбросаны по всему городу, а Университет Саламанки (старейший университет Испании, основанный в 1218 году, один из первых европейских центров высшего образования) и вовсе не имел в своим распоряжении собственной инфраструктуры на протяжении более чем 100 лет своего существования, занятия проводились в церквях и соборах города, а также в зданиях самой разной функции.

Начиная с XIII века университетская среда постепенно приобретает свои узнаваемые институциональные и архитектурные черты: появляются регламенты и правила обучения, формируются учебные программы и стандарты присуждения ученых степеней, а сами университеты получают специальные здания, приспособленные именно для образовательных целей. В обязанности учебных заведений входит подготовка специалистов в различных областях для церкви и государства, систематизация и сохранение накопленных знаний.

Система обучения была построена так, что студент сначала получал образование на артистическом факультете, изучая так называемые семь свободных искусств (грамматика, логика, риторика, арифметика, геометрия, астрономия, музыка), а затем в случае продолжения обучения специализировался по выбранному высшему факультету: богословие, медицина или юриспруденция. Основной формой передачи знания были лекции, которые проводились в специально предназначенных просторных залах — аудиториях с кафедрами, знакомых нам еще со студенческой скамьи.

Одновременно с этим развивается новый тип университетских зданий — колледж или коллегия, изначально напоминающая монастырские подворья. Замкнутые внутренние дворы, окруженные учебными аудиториями, библиотеками и жилыми корпусами, создавали особое корпоративное сообщество с автономией от светских властей.

К XV веку университетское пространство формируется вокруг колледжей — многофункциональных комплексов, которые объединяли учебные и жилые корпуса, библиотеки и внутренние дворы, часовни и другие культовые сооружения. Именно в это время появляются университетские городки, такие как Оксфорд и Кембридж, расположенные вдали от шумных городских центров. Подобная организация способствовала формированию уникальной университетской культуры, сильного чувства корпоративной общности, собственных правил и традиций, а также обеспечивала университетам автономию от светских властей и городских институтов.

Начиная с Нового времени (конец XV–XVIII веков) мир переживает настоящую политическую, экономическую, социальную и культурную трансформацию. Открытие ранее неизвестных территорий и стран, появление современных наук, изобретение новых технологий. На фоне всех этих масштабных перемен оказалось, что студентов нужно обучать не столько философии и теологии, сколько реальным навыкам, необходимым для обслуживания развивающейся экономики и общественных институтов. Стали появляться технические школы и университеты, где студенты изучали точные науки и технологии. Тогда же разгорелась дискуссия о соотношении обучения и науки. В Германии доминировала идея, что университеты должны не только учить, но и заниматься наукой. Это называется Гумбольдтовская модель — когда профессора и студенты работают вместе над научными проектами. Во Франции (и в меньшей степени в Англии) думали иначе: там считали, что наука должна развиваться отдельно от образовательных задач, а приращением научного знания надо заниматься преимущественно академиям.

В XIX — начале XX века сама идея высшего образования переживает глубокое переосмысление. Закрытая корпоративная структура университетов и обучение, далекое от практических задач и реальных потребностей общества, подвергаются активной критике. Новая экономика, возникшая на волне промышленной революции, требует от университетов решения конкретных, прикладных задач. В результате появляются технические и специализированные институты, открываются факультеты естественно-научных и инженерных специальностей, а значимость традиционных факультетов свободных искусств заметно снижается. Высшее образование становится более массовым, доступным для широких слоев населения, а количество студентов существенно возрастает.

Архитектурный облик университетов также значительно изменился: вместо монументальных зданий с классическими колоннами и статуями появляются современные, просторные и функциональные сооружения. Ярким примером такого подхода стал знаменитый кампус Баухауз (влиятельная школа архитектуры и дизайна в Германии XX века, известная минимализмом, простотой форм и функциональностью своих построек). Постепенно разрозненные колледжи превращаются в полноценные университетские комплексы — кампусы, объединяющие учебные аудитории, научно-исследовательские лаборатории, общежития, спортивные объекты и административные здания на одной территории.

Традиционный закрытый университетский двор, служивший местом общения и проведения досуга, постепенно теряет свою роль. Вместо него возникают открытые парки и сады, доступные для всего университетского сообщества. Со временем такое общественное и коммуникационное пространство распространяется на всю территорию кампуса, превращая ее в живой центр студенческой и научной жизни.

На смену системе колледжей, где преподаватели и студенты жили совместно, приходит новая структура университетского жилья — отдельные общежития для учащихся и дома для преподавателей и исследователей. Кампус приобретает черты полноценного городского пространства: здесь появляются столовые и кафе, книжные магазины, медицинские центры и культурные площадки. Особую роль начинают играть места для отдыха и прогулок: парки, аллеи и скверы.

Современные кампусы становятся настоящими городами в миниатюре как по размерам, так и по выполняемым функциям. Яркими примерами таких университетских городков служат кампус Кувейтского университета, Пекинский университет и Университет Центральной Флориды, где все необходимое для учебы, научной работы и комфортной жизни находится в пешей доступности.

Российская традиция и современный подход

А что же в России? До XX века кампусы в привычном для нас понимании практически отсутствовали. Сам термин «кампус» в России стал широко употребляться с конца XX — начала XXI века. Долгое время высшее образование в Российской империи развивалось по иной модели, чем в Европе. Первые университеты — Московский, основанный в 1755 году, и Санкт-Петербургский, появившийся в 1819 году (на базе Академического университета при Академии наук),— не были организованы как единые кампусы с централизованной инфраструктурой. Их здания размещались в городской застройке и нередко были разбросаны по разным районам города.

Так, Московский университет, учрежденный по инициативе Михаила Ломоносова и графа Шувалова, первоначально размещался в здании Аптекарского дома на Красной площади, затем в течение многих лет не имел единого образовательного пространства, занимая различные постройки по всему городу. Аналогичная ситуация сложилась и в Санкт-Петербурге, где учебные заведения располагались в отдельных зданиях, вписанных в существующую городскую среду.

Российские студенты XIX века часто самостоятельно снимали жилье в городе (вспомним комнату Раскольникова) либо проживали в учебных корпусах вузов в дортуарах — помещениях, напоминающих казармы, а общежития как отдельные университетские постройки с относительно комфортными условиями проживания стали активно появляться лишь ближе к концу XIX — началу XX века.

Ситуация начала меняться в эпоху СССР. После революции и в особенности окончания Великой Отечественной войны начался процесс восстановления разрушенных учебных заведений и создания новых. В начале 1950-х годов был построен знаменитый Московский государственный университет на Воробьевых горах. Это был огромный университетский городок в СССР. Его еще часто называют первым советским кампусом. Там было все: учебные здания, лаборатории, общежития, столовые и спортивные площадками. Все это находилось на одной территории, создавая комфортную обстановку для учебы и жизни студентов. Не забудем и про Академгородок в Новосибирске. Его построили примерно в то же время, он стал настоящим научным сердцем Сибири. Там тоже были учебные корпуса и лаборатории, жилые дома для студентов, преподавателей и ученых, социальные и спортивные объекты. Настоящая научная деревня. В это время в употребление входит термин «университетский городок».

На протяжении 60-х и 70-х годов XX века происходит активное развитие высшей школы. Важной задачей стало расширение сети технических и инженерных вузов, страна нуждалась в квалифицированных кадрах для промышленного роста. В этот период активно развивались университеты в крупных промышленных центрах. Так, в Москве были открыты новые корпуса Московского института стали и сплавов (МИСиС), ныне Национальный исследовательский технологический университет МИСиС, и Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе (РГГУ).

В 1980-е годы продолжилось строительство ВУЗ-городков и корпусов ведущих технических вузов, таких как Московский энергетический институт (МЭИ), Московский авиационный институт (МАИ), Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева (КНИТУ-КАИ) и др. На их территории были созданы новые учебные корпуса и лаборатории, что способствовало улучшению условий обучения и проведению научных исследований. В 1980 году создан новый комплекс Московского инженерно-строительного института в Ярославском районе.

В 1990-е проектирование и строительство вузов проходило в сложных экономических и политических условиях, связанных с распадом Советского Союза и началом перехода к рыночной экономике. Этот период характеризовался значительными изменениями в системе высшего образования, включая появление частных вузов, реорганизацию старых учебных заведений и адаптацию к новым реалиям.

В конце 1990-х — начале 2000-х годов началось формирование концепции федеральных университетов, которые должны были стать крупными научными и образовательными центрами. Первые шаги в этом направлении были сделаны, хотя реализация проекта в полной мере началась уже в следующем десятилетии.

В 2010–2020-х годах в России возобновилось строительство кампусов. Первым масштабным проектом нового типа стал кампус Дальневосточного федерального университета, открытый в 2013 году на острове Русский. Вслед за ним, в 2014 году, в Москве появился современный комплекс МГТУ имени Баумана, включающий студенческие общежития, федеральный испытательный центр, инновационный хаб и несколько научно-образовательных кластеров. Активно развивается кампус Новосибирского государственного университета, где помимо учебных корпусов и общежитий появляются планетарий, музей, медиатека и многофункциональный актовый зал. Масштабный кампус проектируется и в столице Южного Урала: там предусмотрено строительство 40 современных лабораторий, спортивных и общественных пространств, магазинов, аптек и коворкингов.

Кампус будущего на севере Москвы

Отдельно стоит упомянуть о проектировании нового кампуса на базе Московского государственного строительного университета (МГСУ) в Ярославском районе Москвы. Он будет построен с учетом самых передовых архитектурных, технологических и экологических решений. На территории расположатся учебные корпуса, лаборатории, общежития, спортивные и культурные объекты, зеленые зоны отдыха. Планируется, что строительство пройдет в несколько этапов и завершится к 2035 году.

В проектировании нового кампуса принимают активное участие студенты МГСУ, будущие архитекторы. Учащиеся предложили ряд идей, которые объединяют передовые архитектурные решения, экологичные технологии и обустройство комфортной городской среды для студентов, преподавателей и жителей района. Среди ключевых можно выделить следующие:

многоуровневое зонирование территории с грамотным разделением потоков пешеходов и транспорта;

интеграция цифровых технологий — приложение для мониторинга свободных парковочных мест и автоматизированные системы управления инфраструктурой кампуса;

«дождевые сады» — природные системы водоотведения для снижения нагрузки на городские коммуникации и улучшения микроклимата территории;

террасирование территории с использованием природного ландшафта, чтобы минимизировать затраты и гармонично вписать кампус в окружающую среду;

установка ветроустойчивых ограждений, чтобы минимизировать эффект аэродинамической трубы между зданиями, и ветряных турбин, которые будут снабжать освещением прилегающие территории;

естественное озеленение с помощью растений, эффективно впитывающих воду, и специальные проницаемые покрытия для дорожек.

Особое внимание студенты уделили проектированию учебных зон и пространств отдыха: многофункциональный атриум с мобильной мебелью, места для индивидуальной и коллективной работы, VR-лаборатории, коворкинги, зеленые зоны. Все это будет снабжено удобной навигацией, оформленной в едином стиле с использованием акрила и нержавеющей стали.

Не забыли учащиеся и о местных жителях. Открытая среда, зеленые зоны и культурные площадки будут предназначены для местных жителей и гостей Москвы. Кампус станет новой точкой притяжения и придаст импульс развитию района.

Все эти идеи демонстрируют экологичный и функциональный подход к проектированию кампуса, ориентированный на устойчивость, комфорт и инновации. В них отражены новейшие архитектурные тенденции. Это концепция так называемой «третьей территории» — открытых общественных пространств, где проходят неформальные лекции, возникают междисциплинарные идеи и рождаются инновационные проекты. Кафе, лекционные залы, зеленые зоны, зоны отдыха и коворкинги — все это становится важной частью кампуса, способствующей неформальному общению и нетворкингу.

Другая тенденция — развитие умных кампусов. Современные цифровые платформы помогают управлять учебным процессом, обеспечивают удобный доступ к информации и упрощают коммуникацию между студентами, преподавателями и администрацией. Использование интеллектуальных систем позволяет эффективно оптимизировать ресурсы кампуса, делая его комфортным и удобным для каждого.

Не менее важна сегодня и экологичность: кампусы проектируются с применением энергосберегающих технологий и возобновляемых источников энергии. Так, в кампусе Дальневосточного федерального университета установлены датчики автоматического освещения и солнечные водонагреватели, снижающие затраты энергии почти на треть.

Инклюзивность и доступность важны сегодня как никогда, учитывая потребности всех групп населения, включая студентов с особенностями здоровья. Это отражается как в архитектурных решениях, так и в организации пространства.

Наконец, кампус — это еще и важный символ города, его визитная карточка. Кампусы выступают драйверами развития территорий, точками притяжения для местных жителей и туристов.

Таким образом, МГСУ должен стать ведущим мировым центром подготовки инженерных кадров, отвечающим стратегическим задачам технологического лидерства страны, повысить престиж профессии строителя и задать новые стандарты проектирования городской среды.

Зачем нам новые кампусы?

Кремниевая долина была создана для развития высокотехнологичной продукции в области электроники и компьютерных технологий. Silicon Valley стала первым и крупнейшим в мире технологическим кластером, где все необходимые компоненты для развития высоких технологий собраны в одном месте: ведущие университеты, крупные города как кадровая база, площадки опытных производств, источники финансирования и благоприятный климат. Это позволило создать уникальную среду, где рождаются и развиваются инновационные продукты и технологии.

Университетский кампус сегодня — это не просто образовательная площадка, а стратегический инструмент развития регионов и страны в целом. Современные кампусы необходимы для того, чтобы университеты могли эффективно решать задачи технологического развития, обеспечивать подготовку квалифицированных специалистов и создавать условия для раскрытия творческого и научного потенциала молодежи. Без современной инфраструктуры вузам становится все сложнее привлекать таланты и поддерживать конкурентоспособность на международном уровне.

Поэтому строительство современных кампусов для России — это не просто модный тренд, а насущная необходимость, которая позволит вузам формировать специалистов будущего и эффективно отвечать на вызовы времени. Новые кампусы станут точками роста для целых регионов, способствуя их комплексному развитию и повышению качества жизни населения.

Алексей Попов, профессор НИУ МГСУ, доктор архитектуры, автор книги «Архитектура кампусов вузов»