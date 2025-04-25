Агрохолдинг «СТЕПЬ» тестирует роботов на сырном производстве

На одном из производств Агрохолдинга «СТЕПЬ» по фасовке сыра в тестовом режиме запущена роботизированная линия. Этот участок оснащен автономными манипуляторами, которые осуществляют автоматическую укладку упакованного сыра на палеты для дальнейшей транспортировки.

Фото: Агрохолдинг «СТЕПЬ»

Внедрение роботизированного решения оптимизирует финальную стадию производственного процесса. Роборуки выполняют точную и стабильную раскладку готовых упаковок сыра. Роботизированный механизм считывает параметры упаковки с помощью системы машинного зрения и адаптирует свои захваты к размеру и весу каждого изделия. Алгоритмы управления манипуляторами обеспечивают высокую скорость работы при сохранении точности, это минимизирует риск повреждения продукции и повышает общую производительность линии.

Одна роботизированная система полноценно заменяет одного сотрудника на упаковочной линии. В итоге за сутки непрерывной деятельности на производственной линии роборуки эквивалентны выработке четверых сотрудников, которые избавлены от тяжелого физического труда. Роборуки позволяют освободить работников от монотонного труда и механических операций, чтобы перенаправить человеческие ресурсы на более сложные операции и более творческие позиции, связанные с аналитикой, управлением качеством и технологическим сопровождением процессов.

В настоящее время проект функционирует в тестовом режиме, который продлится еще месяц. В процессе будет проведена комплексная оценка производственной надежности, стабильности и соответствия установленным стандартам качества. При подтверждении положительных результатов, специалисты Агрохолдинга рассматривают возможность масштабировать решение и на другие производственные линии.

Генеральный директор Агрохолдинга «СТЕПЬ» Андрей Недужко: «В Агрохолдинге "СТЕПЬ" последовательно реализуется программа цифровизации и автоматизации производства. Новые технологии в компании ориентированы на устойчивое развитие, повышение эффективности и снижение «человеческого фактора». Итоговая цель — создание полноценной цифровой экосистемы во всех дивизионах компании».