Агрохолдинг «СТЕПЬ» тестирует роботов на сырном производстве
На одном из производств Агрохолдинга «СТЕПЬ» по фасовке сыра в тестовом режиме запущена роботизированная линия. Этот участок оснащен автономными манипуляторами, которые осуществляют автоматическую укладку упакованного сыра на палеты для дальнейшей транспортировки.
Внедрение роботизированного решения оптимизирует финальную стадию производственного процесса. Роборуки выполняют точную и стабильную раскладку готовых упаковок сыра. Роботизированный механизм считывает параметры упаковки с помощью системы машинного зрения и адаптирует свои захваты к размеру и весу каждого изделия. Алгоритмы управления манипуляторами обеспечивают высокую скорость работы при сохранении точности, это минимизирует риск повреждения продукции и повышает общую производительность линии.
Одна роботизированная система полноценно заменяет одного сотрудника на упаковочной линии. В итоге за сутки непрерывной деятельности на производственной линии роборуки эквивалентны выработке четверых сотрудников, которые избавлены от тяжелого физического труда. Роборуки позволяют освободить работников от монотонного труда и механических операций, чтобы перенаправить человеческие ресурсы на более сложные операции и более творческие позиции, связанные с аналитикой, управлением качеством и технологическим сопровождением процессов.
В настоящее время проект функционирует в тестовом режиме, который продлится еще месяц. В процессе будет проведена комплексная оценка производственной надежности, стабильности и соответствия установленным стандартам качества. При подтверждении положительных результатов, специалисты Агрохолдинга рассматривают возможность масштабировать решение и на другие производственные линии.
Генеральный директор Агрохолдинга «СТЕПЬ» Андрей Недужко: «В Агрохолдинге "СТЕПЬ" последовательно реализуется программа цифровизации и автоматизации производства. Новые технологии в компании ориентированы на устойчивое развитие, повышение эффективности и снижение «человеческого фактора». Итоговая цель — создание полноценной цифровой экосистемы во всех дивизионах компании».