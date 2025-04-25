В Перу нашли мумию из высшего общества возрастом 5 тыс. лет

Археологи обнаружили захоронение молодой женщины высокого социального статуса в Перу, сообщило Министерство культуры страны. На данный момент возраст сохранившейся мумии около 5 тыс. лет. Ее нашли на месте археологических раскопок в Асперо, одном из центров цивилизации Караль-Супе (3000–1800 года до н. э.).

Возраст женщины оценили в 25–30 лет. Через 5 тыс. лет у нее сохранились кожа, волосы и ногти. Тело мумии завернуто в несколько тканей, в том числе хлопок и тростниковую циновку. Кроме того, в могиле лежит множество артефактов, названных археологами «подношениями» женщине. Среди них — четыре корзины из тростника, игла с резными узорами, раковина амазонской улитки, клюв тукана, украшенный разноцветными бусинами, шерстяная ткань, рыболовная сеть, около 30 клубней сладкого картофеля и ткацкие инструменты.

Оценив вид предметов, положенных в могилу, и погребальное одеяние мумии археологи предположили, что женщина была высокого социального положения. Ранее в Асперо обнаружили еще четыре «элитных» захоронения. Это, по мнению ученых, свидетельствует о социальной организации жителей в период становления древнейшей цивилизации Караль-Супе.