На 30% увеличат финансирование детского летнего отдыха в Нижегородской области

На организацию отдыха нижегородских детей в летних оздоровительных лагерях направят свыше 2,5 млрд руб. По данным областного правительства, это более чем на 30% превышает показатель прошлого года.

Планируется, что средства пойдут на создание инфраструктуры, ее капитальный и текущий ремонт, содержание и эксплуатацию. Также за счет этих средств будет выплачена зарплата сотрудникам детских лагерей.

Летом в муниципалитетах области будут работать почти 1,1 тыс. организаций для отдыха и оздоровления детей. Более чем на 13% увеличилось количество лагерей труда и отдыха, в том числе лагерей с дневным пребыванием детей. Также в регионе сохраняется общее количество лагерей палаточного типа. Им предоставляют гранты на проведение экологических смен, организацию полевых экспедиций и походов.

Планируется, что в лагерях смогут отдохнуть свыше 143 тыс. детей. К началу сезона в девяти лагерях модернизировали пищеблоки, спальные корпуса, спортивные и досуговые объекты. По проекту «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления молодежи» будет построено шесть новых спальных корпусов на 300 мест в загородных центрах в Дзержинске, Городецком и Бутурлинском округах. На это направят около 330 млн руб.

Также в регионе организуют почти 380 инклюзивных смен для оздоровления детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Андрей Репин