В Татарстане мужчина угнал автомобиль у полицейских которые везли его на допрос
В Верхнеуслонском районе Республики Татарстан 20-летний молодой человек получил 1 год лишения свободы за угон автомобиля у полицейских. Он был признан виновным по ч. 1 ст. 166 УК РФ («Угон»). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.
В Татарстане мужчину осудили на год за угон автомобиля у полицейских
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Как установило следствие, зимой подсудимый, которого полицейские перевозили на допрос по трассе М7, воспользовался тем, что сотрудники вышли из машины с работающим двигателем, и скрылся на патрульном автомобиле. Позже его задержали.
На судебном заседании молодой человек полностью признал свою вину.
Учитывая смягчающие обстоятельства и характеристики обвиняемого, суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год с установлением специальных ограничений: запрет на выезд за пределы Казани без разрешения, обязанность уведомлять о смене места жительства и ежемесячно отмечаться в контролирующем органе.