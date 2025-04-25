Ставрополье оказалось в лидерах по объемам применения сельхозхимии

В первом квартале 2025 года Ставропольский край оказался в числе лидеров среди регионов СКФО по количеству применения пестицидов и агрохимикатов. Объемы используемых удобрений достигли 348 тыс. т, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

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В десятку лидеров также вошла Кабардино-Балкария с результатом 216 тонн.

По использованию агрохимикатов список регионов также возглавляет Краснодарский край с показателем 237,2 тыс. т. Практически такой же результат демонстрирует Ростовская область – 235,5 тыс. т. На третьей строчке расположился Ставропольский край, где объемы внесения химических веществ составили 107,7 тыс. т, что в два раза меньше лидеров.

Согласно данным Россельхознадзора, наиболее востребованным агрохимикатом в этом году стала аммиачная селитра – ее общее потребление за квартал достигло 773,3 тыс. т.

Николай Аксенов