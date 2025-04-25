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«СберСтрахование» защитило участников «СберПрайм Казанского марафона» от травм

Страховая сумма на каждого участника составляет 100 тысяч рублей

Все участники «СберПрайм Казанского марафона» защищены от травм в «СберСтраховании» на время забега. Полис на страховую сумму в 100 тыс. руб. входит в стартовый пакет каждого спортсмена. Дополнительно ничего оформлять не нужно.

Марафон пройдет в 11-й раз, ожидается, что на старт выйдут порядка 35 тыс. человек, среди которых как профессиональные атлеты, так и любители. Все они смогут выбрать дистанцию, подходящую их уровню подготовки и предпочтениям. В программе забеги на 3 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км, а также на дистанции от 40 м до 600 м для самых юных марафонцев в возрасте до 10 лет.

Если страхового случая избежать не удалось, то участнику необходимо обратиться в одну из медицинских зон, оборудованных на маршруте и получить помощь. Затем позвонить по номеру 900 и рассказать оператору о произошедшем. Специалист сориентирует по дальнейшим шагам и расскажет, как получить компенсацию.

Забеги для детей в возрасте от 4 мес. до 10 лет пройдут 2 мая. Основная часть соревнований состоится 3 и 4 мая. Для участия в марафоне необходимо зарегистрироваться на сайте.

ПАО Сбербанк

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