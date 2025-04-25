В Курганской области подросток на мотоцикле сбил семилетнего велосипедиста

Шадринская прокуратура начала проверку по факту дорожной аварии с участием несовершеннолетних мотоциклиста и велосипедиста. Семилетний мальчик попал в больницу, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

По данным Госавтоинспекции по Курганской области, вечером 24 апреля на улице Исетская в поселке Погорелка 14-летний подросток на мотоцикле не справился с управлением и наехал на двигавшегося во встречном направлении семилетнего мальчика на велосипеде. Младшего ребенка госпитализировали. Подросток попытался скрыться, но вскоре его нашли полицейские.

Прокурор Курганской области Владислав Московских поручил Шадринскому межрайонному прокурору Василию Григорье установить обстоятельств ДТП и оценить полноту действий для предотвращения детского травматизма со стороны органов системы профилактики.

Виталина Ярховска