В Саратовской области в 2025 году отремонтируют еще один подъезд к Вольску

В текущем году специалисты отремонтируют очередной подъезд к Вольску Саратовской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин.

По словам господина Бусаргина, речь идет об участке региональной трассы «Сызрань — Саратов — Волгоград» протяженностью свыше 4 км. Работы уже стартовали, завершатся этим летом. Губернатор отметил: рабочим предстоит также привести в порядок путепровод на указанном отрезке.

Роман Бусаргин назвал ситуацию с муниципальными дорогами более сложной — многие участки находятся в плохом состоянии. Губернатор добавил, что по этой причине Вольский район дополнительно получит на ремонт местных дорог 30 млн руб.

Павел Фролов