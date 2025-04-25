25% экспертов считают отдых лучшим способом от выгорания для казанцев

Среди опрошенных экспертов по психологии 25% советуют казанцам взять отпуск при первых признаках выгорания. Об этом сообщает сервис SuperJob.

12% советуют сменить работу, а еще 10% — заняться спортом, чаще гулять и путешествовать. 7% респондентов рекомендуют разнообразить работу, 4% — найти хобби или добиваться повышения зарплаты.

Также 22% психологов считают, что основной причиной выгорания жителей Казани является неадекватное руководство и неправильная организация рабочего процесса.

Среди частых причин также выделяют большую нагрузку на сотрудников (17%) или усталость от рутины (15%).

Дарья Сайфиева