Резкое похолодание и снег ожидаются в Удмуртии

Резкое похолодание ждет Удмуртию начиная с воскресенья, сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Ближайшей ночью ожидается до +2...+7°С. В субботу днем столбик термометра поднимется до 16-21°С. Однако с 27 апреля температура начнет понижаться: ночью 1-6°С, днем 3-8°С. Выходные в регионе будут дождливыми, в воскресение в ряде районов также возможно выпадение снега.

28 апреля ожидаются заморозки с температурой -2..+3°С в ночные часы и 1-6°С днем, что в два раза ниже климатических норм. Установится ветренная погода, местами ожидаются осадки в виде дождя и снега. К середине следующей недели температурный фон немного повысится, но ветер сохранится.