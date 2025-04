«Чайф», «Русская смерть» и «В списках не значился»

На концертных площадках Челябинска на предстоящей неделе выступят группы «Чайф» и оркестр Cagmo с композициями Людовико Эйнауди и группы Queen. В театрах пройдут спектакли «Русская смерть», «Сны моего отца» и балет «Лебединое озеро». На выставках покажут экспонаты, посвященные музыке во время Великой Отечественной войны и истории древнегреческой колонии Фанагория. В кино появятся новые фильмы «В списках не значился» и «Легенды наших предков».

Концерты

В МТС Live Холле 26 апреля состоится выступление рок-группы «Чайф». Это юбилейный концерт, посвященный 40-летию коллектива. Не исключено, что гости концерта услышат такие хиты группы как «Аргентина – Ямайка – 5:0», «Оранжевое настроение», «Никто не услышит», «Не со мной» и другие знаменитые песни. Стоимость билета от 2 тыс. до 20 тыс. руб. 6+

Во Дворце культуры железнодорожников 26 апреля состоится концерт оркестра Cagmo, который исполнит саундтреки Людовико Эйнауди, прозвучавших в знаменитых фильмах «1+1», «Черный лебедь», «Это — Англия», «Земля кочевников» и других. Стоимость билета от 2,3 тыс. до 2,9 тыс. руб. 6+

В концертном зале имени Прокофьева 27 апреля проведут гала-концерт «Вива-опера» в рамках восемнадцатого международного фестиваля оперного искусства. В нем примут участие московские артисты, музыканты из Белоруссии и Узбекистана, а также оркестр Магнитогорского театра оперы и балета. Они исполнят известные произведения именитых композиторов. Стоимость билета от 600 до 1 тыс. руб. 6+

В концертном зале имени Прокофьева 30 апреля пройдет концерт оркестра Cagmo с шоу «Симфония Queen при свечах». В программу концерта войдут такие известные песни британской рок-группы, как We Will Rock You, Don’t Stop Me Now, Bohemian Rhapsody, The Show Must Go On и многие другие. Стоимость билета от 2,2 тыс. до 4,8 тыс. руб. 6+

Спектакли

В театре драмы имени Наума Орлова 27 апреля пройдет творческая встреча с заведующим театральным музеем Александром Красновым. Мероприятие посвящено его 55-летию работы в театре. На творческой встрече Александр Краснов расскажет подробности своей деятельности и интересные истории из закулисья. Стоимость билета 700 руб. 6+

В mini театре 27 апреля покажут спектакль «Русская смерть». Две сестры, застрявшие между прошлым и будущим, внезапно встречают на пороге дома нежданного гостя. Спектакль расскажет, «справятся ли эти люди со своим одиночеством или дальше поплывут по зыбучим пескам своей жизни». Стоимость билета — 800-900 руб. Возрастное ограничение 16+

В Новом художественном театре 1 мая представят спектакль «Сны моего отца» на основе произведений современного писателя и математика Романа Михайлова. Постановка исследует сны как самостоятельную реальность со своими законами. Встреча отца и сына становится началом психоделической сказки для взрослых. Стоимость билета 500-700 руб. 16+

В театре оперы и балета имени Глинки 2 мая пройдет балет «Лебединое озеро». На сцене предстанет известный сюжет о девушке Одетте, превратившейся в лебедя, и принце Зигфриде, спасшем ее от чар злого волшебника Ротбарта. Стоимость билета от 150 до 6 тыс. руб. 12+

Выставки

В историческом музее Южного Урала с 28 апреля начнет работу выставка «Кто сказал, что надо бросить песни на войне?», посвященная музыке на фронтах Великой Отечественной войны. На ней представят редкие музыкальные инструменты военного времени, фотографии штатных военных оркестров, фронтовых концертных бригад и портреты легендарных военных музыкантов-южноуральцев. Выставка проработает до 13 июля 2025 года. 0+

В историческом музее Южного Урала с 30 апреля откроется выставка «Античность и Урал: культурная связь через века». Она посвящена изучению памятников классической древности Северного Причерноморья. На выставке представят артефакты музея-заповедника «Фанагория», которые познакомят челябинцев с историей древнегреческой колонии: керамика, ювелирные изделия, монеты, элементы древнего корабля, обнаруженного на дне Таманского залива, а также находки из сгоревшей резиденции правителя Митридата VI Евпатора. Выставку можно посетить до 3 августа 2025 года. 0+

В Челябинском центре искусств с 30 апреля откроется выставка «России женская душа». На ней покажут различные панно, выполненные по сюжетам картин художника Андрея Симакова. Их создали участницы творческой группы «Лоскутные живописцы». Выставка проработает до 25 мая 2025 года. 0+

Кино

В кинотеатрах Челябинска с 1 мая выйдет в прокат фильм «В списках не значился» на основе одноименной повести Бориса Васильева. Действия кинокартины происходит в 1941 году. Молодой лейтенант Коля Плужников приезжает в Брест на службу и спешит к месту расположения своей части — в Брестскую крепость. Выяснилось, что солдата не успевают зачислить в личный состав военнослужащих. Началась война, и Коля Плужников все равно принимает участие в своем первом бою. Главную роль сыграл Владислав Миллер. 12+

В челябинских кинотеатрах с 1 мая также начнут показывать фильм «Легенды наших предков». Репортер из Екатеринбурга приезжает в затерянное в тайге селение по заданию редакции. Там он узнает старинное предание о владыке леса. Вернувшись домой, репортер начинает слышать и видеть древнего духа, который просит его спасти исчезающих фантастических созданий. Журналист вместе с 12-летней дочерью отправляется в нетронутые цивилизацией края. Главные роли сыграли Александр Яценко и Александра Бабаскина. 6+

Ольга Воробьева