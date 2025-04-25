В Нижнекамске суд на 90 дней остановил работу шашлычной «ВкусноБро»
В Нижнекамске суд принял решение о временном прекращении работы шашлычной «ВкусноБро» на 90 дней. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан.
В Нижнекамске суд на 90 дней остановил работу шашлычной «ВкусноБро»
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Специалисты Нижнекамского территориального отдела управления при участии прокуратуры Татарстана провели внеплановую проверку, в ходе которой выявили многочисленные нарушения санитарных норм. Среди них — отсутствие необходимых производственных помещений, несоблюдение технологических процессов, недостаточное оснащение моечным оборудованием, прием немаркированных продуктов питания и отсутствие производственной документации.
В результате проверки было изъято 10 партий продукции общим весом 44,45 кг, составлены административные протоколы.