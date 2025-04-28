«Движение.ру» представило ТОП-100 прорывных девелоперов России

Редакция и аналитический центр «Движение.ру» опубликовали результаты масштабного исследования рынка недвижимости, итогом которого стал рейтинг 100 главных компаний-девелоперов России, продемонстрировавших лучшие результаты работы в отрасли за последние три года.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Движение.ру» Фото: пресс-служба «Движение.ру»

Работа над рейтингом «Топ-100 девелоперских компаний России» продолжалась с лета 2024 года. Команда «Движение.ру» опиралась в первую очередь не на количественные рыночные показатели деятельности компаний (объемы стройки, число проектов, прибыль и прочие измеряемые параметры), а старалась показать игроков, задающих тон всему рынку, независимо от масштаба их деятельности. В сотню вошли компании, применяющие смелые решения в бизнесе, совершившие прорывы на разных уровнях, отличающиеся инновационностью в корпоративном управлении, в отношениях с внешним миром, в реализуемых проектах. Именно поэтому «Прорыв» стал основным критерием рейтинга и его лейтмотивом. В топ-5 рейтинга вошли застройщики Брусника, Самолет, GloraX, DOGMA и Sminex.С полной версией рейтинга можно ознакомиться на сайте Движение.ру.

«Мы взяли такой критерий как "прорыв”, потому что строительная отрасль в последние годы интенсивно развивалась, и нам стало интересно, кто на этом этапе лучше всего воспользовался предоставленными возможностями, при этом не в ущерб самому себе. Следующий аналогичный рейтинг будет опубликован через год, и за основу мы возьмем другой критерий, важный для рынка», — рассказал основатель форума недвижимости «Движение» и других проектов «Движения» и «Движение.ру» Илья Пискулин.

Рейтинг «Топ-100 девелоперских компаний России» формировался в ходе четырех этапов. Первичный шорт-лист был составлен по итогам голосования посетителей сайта «Движение.ру» и экспертного жюри из признанных профессионалов отрасли. Сведение данных, полученных в результате двух первых этапов, позволило составить предварительный список из более чем 150 компаний, работу над которым продолжили редакция и аналитический центр «Движение.ру».

В ходе третьего этапа рейтинг был скорректирован с учетом объективных рыночных показателей каждой компании. Самая сложная работа велась на итоговом, четвертом этапе формирования рейтинга: редакция и аналитический центр «Движение.ру» подготовили профайлы по всем участникам. В них аккумулировали измеряемые количественные показатели, отражающие реальный масштаб девелопера на рынке недвижимости, и ряд оценочных экспертных показателей, основанных на ключевых достижениях, существенно повлиявших на компанию в последние три года. Учитывались именно те достижения, которые можно отнести к прорывам в первую очередь для самого девелопера, а в ряде случаев и для рынка недвижимости в целом.

«Когда мы оценивали достижения компаний, то учитывали, в какой точке развития находился девелопер, какие у него активы и партнеры, и смотрели, во что по факту вылился прорыв — это был пиар-ход или реальный результат, который принес пользу бизнесу или стал прецедентом на рынке. Например, для одних игроков выход в соседний регион мог быть частью планомерной стратегии, а для других сравним с полетом в стратосферу. Мы максимально учитывали факторы, которые влияли на игроков», — рассказала директор медиацентра и руководитель развития аналитического направления «Движение.ру» Екатерина Нечаева.

В числе измеряемых количественных показателей в динамике учитывались рыночные доли компании, география ее работ, объемы строительства и ввода строящегося жилья, соблюдение сроков работ, отношение распроданности к стройготовности, объем продаж, и ряд других параметров.

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