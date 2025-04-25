Жителя Липецкой области арестовали за подготовку теракта

Сотрудники управления ФСБ России по Липецкой области задержали местного жителя. Он занимался приготовлением к теракту в отношении регионального исполкома одной из политических партий. В результате возбуждено уголовное дело по ст. 205.3 УК, и обвиняемый заключен под стражу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ФСБ, мужчина собирался совершить преступление по указке украинской террористической организации, запрещенной на территории РФ. Для выполнения задания он собрал «коктейли Молотова», говорится в Telegram-канале правительства Липецкой области.