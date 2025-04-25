В Ростове тестируют модернизированный трамвай

В Ростове-на-Дону с 24 апреля тестируют модернизированный трамвайный вагон модели City Star. Информация об этом появилась на сайте администрации города.

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Из сообщения следует, что выезд организовали в вечернее время по маршруту от Пролетарское трамвайного депо по улице Станиславского до Главного железнодорожного вокзала и обратно.

В рамках тестового запуска специалисты проверяют систему безопасности, автоматику, работу узлов и агрегатов. Также внимание уделят соответствие параметров требованиям технической документации на вагон.

Мария Хоперская