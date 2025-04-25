С начала года ввод жилья в КБР вырос в 1,5 раза

Объем жилищного строительства в Кабардино-Балкарии за первый квартал 2025 года увеличился в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 220,8 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Значительный рост показало индивидуальное домостроение — население самостоятельно возвело 214,9 тыс. кв. м, что в 1,8 раза превышает показатель первого квартала 2024 года.

При этом наблюдается существенное снижение темпов многоквартирного строительства. Застройщики ввели всего 5,9 тыс. кв. м что в 4,6 раза меньше, чем годом ранее (27,7 тыс. кв. м).

В сельской местности построено 144 тыс. кв. м жилых домов — в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Всего в республике за первый квартал 2025 года возведено 15 многоквартирных домов, а силами населения построено 1625 частных жилых домов. Общее количество новых квартир составило 1699.

Николай Аксенов