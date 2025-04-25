Баскетболистки «Надежды» уступили УГМК в первом матче финальной серии

В четверг, 24 апреля, в первом матче финальной серии чемпионата России по баскетболу среди женщин оренбургская «Надежда» в Екатеринбурге сыграла с местным УГМК. Встреча завершилась со счетом 91:83 в пользу хозяев.

По данным пресс-службы УГМК, на игре был установлен рекорд посещаемости матча в российском женском баскетболе. На новой «УГМК Арене» присутствовало 10 345 болельщиков.

Финальная серия продлится до трех побед. Вторая встреча состоится 26 апреля в Екатеринбурге. 1 и 3 мая запланированы матчи в Оренбурге. Если понадобится решающий пятый поединок серии, он пройдет 6 мая в Екатеринбурге.

Андрей Сазонов