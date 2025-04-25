«Метран» построит офисно-производственный комплекс за 2 млрл рублей

Группа «Метран» запустила процесс по строительству дополнительных производственных площадей. Объем инвестиций в проект превышает 2 млрд руб. Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщили в пресс-службе компании.

На территории предприятия в Челябинске стартовало строительство офисно-производственного комплекса с объектами инфраструктуры. На площади 15 тыс. кв. м будет организовано производство аналитического и регулирующего оборудования, систем управления, механообрабатывающий цех, а также серийное производство досок для серфинга с мотором.

«Мы поставили перед собой четкие планы по расширению линейки выпускаемой продукции, увеличению объемов и прибыли. И для этого “Метран” должен расти»,— прокомментировал генеральный директор группы компаний «Метран» Антон Дружинин. Построить новый комплекс планируется в течение трех лет.

Промышленная группа «Метран» была создана в Челябинске в 1992 году. Занимается разработкой и производством средств измерений и промышленной автоматизации. С 2009-го до 2023 года челябинский завод «Метран» принадлежал американской корпорации Emerson Electric. Два года назад предприятие выкупило ООО «Метран Холдинг».