В аэропорту Сочи опровергли информацию о перебоях в работе

На фоне распространившейся в одном из Telegram-каналов недостоверной информации представители сочинского аэропорта опровергли сведения о сбоях в работе. По состоянию на 12:20 мск 25 апреля воздушная гавань функционирует в штатном режиме, погодные условия позволяют осуществлять как взлеты, так и посадки. В первой половине дня было обслужено 26 прибывших и 27 вылетевших рейсов, рассказали в пресс-службе аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Согласно официальному сообщению, метеоусловия повлияли лишь на два рейса. Самолет DP-366, следовавший из Перми, вместо запланированных 07:40 приземлился в 11:06. Рейс SU-1110 из московского аэропорта Шереметьево был направлен на запасной аэродром в Грозном в связи с необходимостью отдыха экипажа; его прибытие ожидается ориентировочно в 15:15.

Кроме того, отменены три рейса. Их пассажиры будут перевезены на рейсе SU-1137, выполняемом на широкофюзеляжном Boeing-777-300, рассчитанном более чем на 400 человек.

Как уточнили в администрации аэропорта, все пассажиры отмененных и задержанных рейсов обеспечиваются авиакомпаниями необходимыми услугами в соответствии с положениями Федеральных авиационных правил №82. Остальные изменения в расписании вызваны поздним прибытием воздушных судов.

Вячеслав Рыжков