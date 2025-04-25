«Россети Урал» демонтировали более 2700 нелегальных точек подвеса в Челябинской области

Энергетики «Россети Урал» продолжают демонтаж нелегально размещенного оборудования на опорах воздушных линий электропередачи, принадлежащих энергокомпании. Так, в апреле специалисты челябинского филиала демонтировали 2702 нелегальных подвеса на ЛЭП в Челябинской области, в том числе волоконно-оптические линии связи (ВОЛС).

Отметим, что в целом в контуре компании с начала 2025 года выполнен демонтаж порядка 7 тысяч точек подвесов ВОЛС.

Большинство операторов связи на территории Южного Урала действуют в рамках нормативно-правого поля: подписаны документы об инвентаризации оборудования и заключены договоры по размещению кабелей связи на объектах электросетевого хозяйства компании «Россети Урал». Демонтажу подлежат только те линии связи, в отношении которых ни один из провайдеров не признает право собственности либо уклоняется от заключения договора. Уведомление о работах по демонтажу производится публично, письменно заранее уведомляются как операторы связи, так и органы федеральной и муниципальной власти, правоохранительные органы. С начала 2025 года в Челябинской области уже 22 провайдера оформили документы на размещение своего оборудования на 17 855 точках крепления волоконно-оптического кабеля на опорах «Россети Урал».

На сегодняшний день для размещения ВОЛС могут быть использованы более 53,6 тысяч километров воздушных линий электропередачи и свыше 776 тысяч опор, находящихся в собственности филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» на территории ответственности компании в Челябинской области.

Напомним, электросетевое оборудование «Россети Урал» относится к критически важной инфраструктуре. Размещение оборудования связи, в том числе волоконно-оптического кабеля на опорах воздушных ЛЭП без получения технических условий, проведения расчета допустимой нагрузки на опоры может стать причиной технологических аварий. Нелегальные подвесы препятствуют проведению технического обслуживания и ремонтных работ, что приводит к увеличению времени восстановления электроснабжения потребителей, существенно увеличивает риск несчастных случаев среди персонала.

Ознакомиться с информацией и обратиться с вопросом оформления услуги по размещению линий связи на энергообъектах «Россети Урал» можно на официальном сайте компании.

«Россети Урал» - единая операционная компания Уральского региона, осуществляющая распределение электроэнергии на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. является дочерним обществом ПАО «Россети». Крупнейшая электросетевая компания Урала и Прикамья. Производственный потенциал группы «Россети Урал» состоит из 42,7 тыс. подстанций общей мощностью порядка 42,7 ГВА, протяженность воздушных и кабельных линий электропередачи – более 172,2 тыс. км. Общая площадь территории деятельности – 442,9 тыс. кв. км с населением более 10 млн. человек. В зоне ответственности электросетевой компании находится более 130 тыс. км кабельных и воздушных линий электропередачи, более 30 тыс. подстанций с общей установленной мощностью более 29 тыс. МВА. Общая численность персонала в сетевом хозяйстве – порядка 15 тыс. человек.

ПАО «Россети Урал»