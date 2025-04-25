Завтра, 26 апреля, днем и вечером на территории Республики Татарстан местами ожидается ветер с порывами 15–17 м/с, а также гроза с градом и туманом. Об этом сообщает МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Завтра в Татарстане ожидается сильный ветер, туман, град и гроза

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Завтра в Татарстане ожидается сильный ветер, туман, град и гроза

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

В ведомстве также отмечают, что не стоит прятаться под рекламными щитами, дорожными знаками, а также деревьями и линиями электропередач.

Как сообщает Гидрометцентр Республики Татарстан, местами в ряде районов региона сохраняется аномальная жара. В ночные часы возможны осадки в виде слабого дождя, тогда как днем ожидаются кратковременные ливни с грозами и местами с градом.

В отдельных районах ночью и утром вероятны туманы. Ветер северо-восточный, в ночное время сменится на северо-западный со скоростью 3-8 м/с. Днем усилится до 6-11 м/с с порывами 15-20 м/с в отдельных местах.

Температура воздуха в ночные часы от 6 до 11 градусов выше нуля. Днем от 18 до 23 градусов выше нуля.

В Казани ночью существенных осадков не ожидается. Ветер северо-восточный со скорость 3-8 м/с. Температура воздуха составит от 8 до 10 градусов выше нуля.

Днем ожидаются кратковременные дожди. Северо-западный ветер усилится до 6-11 м/с, с отдельными порывами до 15 м/с. Температура воздуха составит от 18 до 20 градусов выше нуля. К вечеру ожидается похолодание, температура составит от 11 до 13 градусов выше нуля.

Артём Дергунов