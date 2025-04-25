Осужденный экс-глава орловского депздрава устроился в белгородскую больницу

Бывший руководитель департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин стал исполняющим обязанности заместителя главврача по диагностике в областной клинической больнице (ОКБ) Святителя Иоасафа в Белгороде. Об этом стало известно из соцсетей медучреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Залогин

Фото: пресс-служба Иван Залогин

Фото: пресс-служба

Иван Залогин занимал должность главы орловского департамента здравоохранения с мая 2018-го по май 2021 года. В 2022 году суд в Орле признал его виновным в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). Он получил три года условно за то, что помешал переоформить лицензию на осуществление деятельности компании ООО «Диализный центр Нефрос-Калуга».

Подробнее об уголовном деле Ивана Залогина — в материале «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова