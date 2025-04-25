В Сызрани задержана женщина с мягкой игрушкой, набитой эфедроном

На Ульяновском шоссе в Сызрани правоохранители задержали автомобиль Volkswagen, в котором находилась ранее судимая за кражу местная жительница. Она заметно нервничала и постоянно смотрела на мягкую игрушку, которую держала в руках, сообщили в региональном Главке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Игрушка была изъята, вскрыта, и в ней обнаружился обмотанный изолентой пакет, в котором находилось 50 свертков с порошкообразным веществом.

Эксперты установили, что вещество в своем составе содержит синтетический наркотик эфедрон, общей массой более 62 граммов, что законодатель относит к крупному размеру.

Задержанная призналась, что наркотики приобрела через интернет и рассчитывала сбыть с помощью тайников в Самарской области.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере». Подозреваемая задержана в порядке ст. 91 УПК РФ.

Алексей Алексеев