Участников сговора на торгах по капремонту оштрафовали на 13 млн рублей

Управление Федеральной антимонопольной службы России по Челябинской области оштрафовало на 13,6 млн руб. подрядчиков, участвовавших в сговоре на торгах по капитальному ремонту жилых домов. Всего к административной ответственности привлечены 12 компаний, сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

Наиболее крупные штрафы назначили четырем организациями: СК «Авангард-плюс» и СК «Лига» — по 3,3 млн руб. каждой, ООО «РСУ» — 1,9 млн руб., «Стройлидер» — 1,6 млн руб. Остальным участникам сговора выписали штрафы в размере до 1 млн руб.

Челябинское УФАС установило, что компании совместно участвовали в торгах, при этом не планируя конкурировать друг с другом. Из-за этого контракт заключался по цене, приближенной к начальной. В ряде случаев победитель передавал контракт по договору субподряда участникам картеля.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в октябре прошлого года Челябинское УФАС России раскрыло сговор на 23 торгах по капремонту, где заказчиком выступал «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области». Торги, в которых общая сумма начальных цен превышала 175 млн руб., проходили в 2021-2023 годах. В сговоре участвовали ООО «Южуралэнергосталь», СК «Авангард-плюс», ПКФ «СтройСити плюс», «Универсал», «Стройлидер», СК «Лига», «РСУ», «Жилищный сервис», «ПК Уралпроект», СК «Уралпроект», «Тема» и «Стройконтинент».

Виталина Ярховска