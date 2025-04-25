ДГТУ вошел в топ-5 предметного рейтинга по сельскому хозяйству
Донской государственный технический университет расположился на пятом месте предметного рейтинга по сельскому хозяйству. Информация об этом появилась на сайте рейтинговой группы RAEX.
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
На первом месте в топе находится Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева, второе и третье места заняли Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина и Ставропольский государственный аграрный университет соответственно. Замыкает пятерку лидеров — Санкт-Петербургский государственный аграрный университет.
Критериями для отбора стали перечень специальностей («агрохимия и агропочвоведение», «агрономия», «агроинженерия», «садоводство», «водные биоресурсы и аквакультура», «промышленное рыболовство» и другие), а также научная деятельность в этом направлении. Внимание акцентировалось и на качестве подготовки абитуриентов, полноте преподавательского состава, объеме финансирования, доля НПР, имеющих ученую степень.