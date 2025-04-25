ДГТУ вошел в топ-5 предметного рейтинга по сельскому хозяйству

Донской государственный технический университет расположился на пятом месте предметного рейтинга по сельскому хозяйству. Информация об этом появилась на сайте рейтинговой группы RAEX.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

На первом месте в топе находится Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева, второе и третье места заняли Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина и Ставропольский государственный аграрный университет соответственно. Замыкает пятерку лидеров — Санкт-Петербургский государственный аграрный университет.

Критериями для отбора стали перечень специальностей («агрохимия и агропочвоведение», «агрономия», «агроинженерия», «садоводство», «водные биоресурсы и аквакультура», «промышленное рыболовство» и другие), а также научная деятельность в этом направлении. Внимание акцентировалось и на качестве подготовки абитуриентов, полноте преподавательского состава, объеме финансирования, доля НПР, имеющих ученую степень.

Мария Хоперская