Из бюджета Самарской области на допвыплаты медработникам и водителям скорой выделили 278 млн рублей

Врачи, фельдшеры, медсестры, санитары и водители скорой помощи в Самарской области будут получать дополнительные выплаты к зарплате с апреля текущего года. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Федорищев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По словам губернатора, врачи дополнительно будут получать 20 тыс. руб., фельдшеры и медсестры 10 тыс. руб., санитары 7 тыс. руб., водители 5 тыс. руб. Для обеспечения этих выплат из регионального бюджета дополнительно выделили более 278 млн руб.

«Много встречался с представителями здравоохранения, обсуждали проблемы и приняли ряд решений. Повышение зарплаты работников скорой — одно из них. Все мы понимаем, насколько важна их ответственная и тяжелая работа — это срочные и ночные вызовы, километры дорог и принятие решений, от которых зависят жизни», — отмечает губернатор Самарской области.

Руфия Кутляева